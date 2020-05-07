Мнение: Стала ли Россия сильнее за последние 12 лет?

07.05.2020, 11:27, Разное

В комментариях пишут, что текущий кризис принципиально отличается от кризиса 2008 года. За эти годы мы стали взрослее и крепче, мы гораздо лучше подготовились к неприятностям.

Лично я полагаю, что люди не меняются так быстро, однако положительные изменения в экономике действительно налицо, причём отнюдь не только в сельском хозяйстве, в котором наши фермеры при помощи санкций сотворили настоящее чудо. Полагаю, в будущем будут говорить, что Путин принял страну с «ножками Буша», а оставил с тучными мясо-молочными стадами.

Цитирую:

https://olegmakarenko.ru/1850893.html?thread=743449613#t743449613

andrey_ryndin. Важно не то, насколько этот кризис сильнее или слабее 2008 года. Важно какой стала Россия за эти 12 лет — это уже совсем другая страна. Мы в упор не хотим замечать, что практически все товары, которые продаются в магазинах (кроме электроники) по сути производятся в России. Продукты, мелочёвка, стройматериалы, одежда и тому подобное.

Просто зайдите в магазин дешевой ерунды типа «всё по 50», и вы удивитесь, там практически всё сделано не в Китае, а в России. Многие, увидев товар, по привычке предполагают, что он сделан в Китае. Это не так. Даже если бренд иностранный, производство обычно расположено в России. Привычка думать, что всё сделано в Китае, это пример классической инерции мышления.

А вы только посмотрите, как коронавирус сделал население страны на порядок более продвинутым технологически. Это как открытие печатного станка, эпоха просвещения 2.0. Даже учителя предпенсионного возраста ощутили пользу “удаленки” в повседневной жизни. Мама моей знакомой теперь с дачного участка шлет ей видосы, как она там, и какие успехи в посадках и разведении саженцев. Ещё освоила общение с нейросетями. Это просто какая-то фантастика.

Появились новые виды работы, люди стали не такими привязанными к месту. Начали двигаться по стране, став в целом более мобильными.

Главное, что люди стали мыслить по-другому. Стали более предприимчивыми, экономными и не так увлеченно ведутся на “выгодные кредиты” на очередную плазму за 100 тысяч рублей. Покупки автомобилей и электроники стали более адекватными по соотношению возможности/хотелки. Люди наелись кредитов, научились искать баланс между доходами и долгами.

Да, уровень жизни на какое-то время упадет. Просто придется отказаться от излишеств, а не от еды и предметов повседневной необходимости. В кризис выживают те, кто не набрал много долгов, кто готов к временному снижению уровня жизни (а не к попыткам сохранить его, набирая долги), кто готов больше работать и подрабатывать. А не нытики, набравшие кучи долгов на дорогие гаджеты и тряпки с поездками на отдых, не имеющие внятных доходов и работы.

Слабые и глупые или станут сильными и умными, или нет. Мы смеялись на Западом: мол, там дураки какие-то, на всём экономят, ездят на микролитражках или вообще на велосипедах. Там не такие уж и дураки. Они знают, что капитализм — это волны. Рост, падение. Рост, падение. Но никто не знает, сколько продлится рост, а сколько падение. На Западе выжили те, кто хорошо готовился к экономическим спадам и другим катаклизмам. Россияне тоже начали постигать эту жестокую науку под названием капитализм и финансы. Это лучше любой формы социализма.

Россия готова к мировому кризису и россияне тоже, только сами этого пока не понимают. Но так бывает всегда. Это называется историческое запаздывание. Т.е. эта точка зрения победила потому, что она отмерла. Страна особенно сильна тогда, когда не верит в то, что она сильна, и наоборот.

Посмотрите на США… Страны по сути уже нет, а они все в гегемона играют, да и американцы верят в эту силу, которой уже давно нет. И, наоборот, огромная и мощная Россия, возродившаяся из пепла как Феникс, выдержавшая звериный натиск западной пропаганды и чудовищных диверсий, но её граждане так этой силы не видят.

Мы научились вновь делать хорошее оружие, работать с финансами, играя за великим карточным столом с лучшими “шулерами” и “каталами”, и даже научились у них выигрывать. Научились делать всё то, на что есть спрос внутри страны, и то, что выгодно продавать на экспорт. Подняли сельское хозяйство. Всё мы можем и умеем. Поэтому мировой кризис и коронавирус, оглядываясь на путь, который прошла страна за 20 лет, я даже не считаю проблемами. Проблема — это если бы началась война, или ИГИЛ (запрещенная в России организация), захватив весь Ближний восток и Среднюю Азию, стоял бы под Волгоградом или Ростовом-на-Дону. Или если бы к власти пришли прозападные марионетки. Вот это были бы проблемы. А просто больше работать и на время отказаться от некоторых покупок это не проблема. Это неудобства.