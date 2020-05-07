Трамп будет добиваться отмены «Обамакэра»

07.05.2020, 11:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет через Верховный суд добиваться отмены закона о реформе здравоохранения, принятого при президенте Бараке Обаме и называемого «Обамакэром», продолжая всеобъемлющее наступление на этот закон в условиях пандемии.

Осенью этого года Верховный суд будет слушать дело по иску нескольких штатов, возглавляемых республиканцами, которые считают, что Закон о доступном здравоохранении лишился юридической силы, после того как Конгресс отменил предусмотренное им налоговое наказание за отсутствие медицинской страховки.

Минюст должен был не позднее среды представить свое резюме по данному делу. Трамп заявил журналистам в среду, что его администрация будет придерживаться своей позиции.

«“Обамакэр” – это катастрофа, которую мы превратили в практически нетерпимую», – сказал Трамп.