 

Трамп будет добиваться отмены «Обамакэра»

07.05.2020, 11:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет через Верховный суд добиваться отмены закона о реформе здравоохранения, принятого при президенте Бараке Обаме и называемого «Обамакэром», продолжая всеобъемлющее наступление на этот закон в условиях пандемии.

Осенью этого года Верховный суд будет слушать дело по иску нескольких штатов, возглавляемых республиканцами, которые считают, что Закон о доступном здравоохранении лишился юридической силы, после того как Конгресс отменил предусмотренное им налоговое наказание за отсутствие медицинской страховки.

Минюст должен был не позднее среды представить свое резюме по данному делу. Трамп заявил журналистам в среду, что его администрация будет придерживаться своей позиции.

«“Обамакэр” – это катастрофа, которую мы превратили в практически нетерпимую», – сказал Трамп.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Разведка США предупредила Трампа о коронавирусе «между делом»

13.04 / Минздрав России рекомендует поликлиникам в любом ОРВИ подозревать коронавирусную инфекцию 

27.04 / Онлайн или офлайн: учебный год начнется точно в срок

27.03 / Производство автомобилей в Великобритании упадет до минимума со времен финансового кризиса

09.04 / Премьер-министр Италии: намеки на политическую подоплеку помощи России глубоко оскорбляют меня

26.04 / Десантники ВДВ совершили первое в мире групповое десантирование в Арктике с высоты 10 км

30.03 / Минздрав: экспресс-тесты на COVID проходят регистрацию в России

18.04 / Соратница Навального признала сотрудничество с ФСБ

28.03 / В Москву прибыл спецпоезд из Киева

09.04 / Майкл Чертофф: Пандемия коронавируса все изменит 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска