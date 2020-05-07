Опрос: рейтинг Конгресса ниже рейтинга Трампа

07.05.2020, 11:20, Новости дня

Рейтинг президента Трампа, несмотря на снижение за последние месяцы, превосходит рейтинг Конгресса.

Недавний опрос Монмутского университета показал, что 43 процента респондентов в целом одобряют работу Трампа на посту президента, в то время как лишь 32 процента одобряют работу Конгресса.

И Конгрессом, и президентом недовольны более половины опрошенных, но антирейтинг Конгресса выше антирейтинга Трампа, хотя разница между этими показателями несколько меньше, чем в первом случае.

Если точнее, то 55 процентов опрошенных не одобряют работу Конгресса и 51 процент недоволен деятельностью президента.