 

Концерн Uniper инвестировал в «Северный поток – 2» 700 млн евро

07.05.2020, 11:16, Новости дня

Немецкий концерн Uniper направил на финансирование проекта «Северный поток – 2» 700 млн евро из обещанной суммы в 950 миллионов, организация верит в завершение проекта, сообщил топ-менеджер компании.

Представитель компании сообщил в ходе телеконференции с инвесторами, что «мы говорим примерно о 700 млн евро (инвестиций)», передает ТАСС.

«В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании (оператору) и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами», – заключил он.

Ранее оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG, заявила, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.

Германия заявляла, что по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. В США уже более 67 тыс. погибших

28.03 / В Запорожье женщину вылечили от COVID-19

13.04 / Передачу звериных вирусов человеку спровоцировали охота и сельское хозяйство

08.04 / Челябинскому чиновнику при жизни установили мемориальную доску

05.05 / “Отдаю себя Марсу и Земле. Собственность только тянет вниз”. Илон Маск продает имущества на $40 млн

26.04 / Таксист вылетел из машины после столкновения с внедорожником в Кемерове. Видео

02.04 / Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с врачами из России

05.04 / Администрация Курской области извинилась за ошибку в интервью губернатора

21.04 / El País – через год после избрания Зеленского на Украине страх перед будущим превалирует над надеждой

26.03 / Саммит G20 по коронавирусу завершился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска