С русским акцентом: Хлоя Севиньи обнародовала необычное имя и первое фото сына

07.05.2020, 11:06, Разное

Звезда сериала “Американская история ужасов” и фильмов “Последние дни диско” и “Парни не плачут” Хлоя Севиньи опубликовала в Instagram первое фото новорожденного сына. На снимке 45-летняя актриса позирует не только с малышом, но и с его отцом – арт-директором галереи Karma Art в Нью-Йорке Синишей Маковичем. Поклонники Севиньи предполагали, что она назовет ребенка необычно, и не прогадали – мальчику дали имя Ваня.

Хлоя, Синиша и ВаняДобро пожаловать в этот мир, Ваня Севиньи Макович. Он родился 2 мая в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить всех сотрудников больницы Mt. Sinai East за их храбрость, стойкость и доброту, а особенно – медсестер за то, что они были нежны и терпеливы. Пусть будут благословенны остальные семьи, чьи дети появляются на свет в это время,- написала в Instagram Хлоя. С отцом ребенка, галеристом Синишей Маковичем, она встречается больше года (точную дату начала их романа определить сложно, так как слухи ходили давно, но вместе их впервые увидели лишь прошлым летом). До Синиши Хлоя встречалась с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше ее на 20 лет.

Хлоя Севиньи и Синиша МаковичК слову, еще несколько лет назад в интервью W Magazine актриса заявляла, что совсем не собирается рожать детей:

Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс… все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно если она рожает малыша в 30 лет, а не в 20.

Но уже спустя два года, также в беседе с журналистами, намекнула, что когда-нибудь это может с ней произойти.

Хлоя СевиньиКликните на фото для просмотра галереи