Кейт Миддлтон запускает фото-конкурс для жителей Великобритании

07.05.2020, 11:06, Разное

Время на самоизоляции Кейт Миддлтон проводит с пользой для себя и окружающих и регулярно выходит на связь не только с другими членами королевской семьи – например, с Меган Маркл и принцем Гарри по случаю вчерашнего дня рождения их сына Арчи, – но и с различными общественными деятелями, акушерками и врачами британской системы здравоохранения. Новая же идея Кейт будет касаться всех вышеперечисленных работников, а также остальных британских подданных, которые столкнулись с вирусом COVID-19 и его последствиями. Совместно с британской Национальной Портретной галереей герцогиня предлагает всем желающим прислать ей фото, сделанное в это непростое время. К снимкам можно прилагать записки – с пояснениями, при каких обстоятельствах они были сделаны, а также рассказом о том, какие эмоции испытывает сейчас герой фото.

Все фотографии должны будут соответствовать одной из трех заявленных в проекте тем: “Твоя новая норма”, “Акты доброты” и “Помощники и герои”. А прислать их можно будет, начиная с сегодняшнего дня и по 18 июня. Наиболее тронувшие герцогиню Кембриджскую и представителей галереи снимки попадут в список из 100 победителей, для которых затем организуют виртуальную выставку под названием Hold Still. В конце же года, когда посещение музеев и галерей можно будет организовать без риска заразиться вирусом, эту экспозицию перенесут из онлайна в офлайн.

Кейт Миддлтон

По словам Кейт, проект призван не только отвлечь участников от переживаний во время пандемии (а также инициировать в них желание стать победителями), но и помочь справиться со страхами, перепадами настроения и прочими эмоциональными встрясками, вызванными длительным карантином:

Многие из нас были поражены фотохроникой последних месяцев, на которой можно увидеть, что переживают люди на территории нашей страны. Мы видели ужасно грустные картины человеческой трагедии во время пандемии, а также поднимающие дух карточки, показывающие, как люди объединяются для защиты наиболее слабых. Проект Hold Still хочет также запечатлеть портрет нации и ее дух, показать, что происходит здесь и сейчас. Увидеть снимки, отражающие стойкость, храбрость, доброту и другие человеческие качества.

Участие в Hold Still не будет стоить соотечественникам Кейт ни одного фунта. Возрастного ценза у этого конкурса также нет. Как и особых технических требований: снимки можно делать на профессиональные фотоаппараты и на камеру телефона. Нам же остается только пожалеть, что действие проекта распространяется лишь на Великобританию – а не на весь остальной мир.