Анна Ковальчук впервые за долгое время показала сына от миллионера

07.05.2020, 11:00, Разное

Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. В

соцсетях знаменитость выкладывает кадры со съемок, либо собственные снимки, об

отпрысках и муже Анна Ковальчук почти ничего не рассказывает.

Тем не менее, накануне 42-летняя актриса сделала исключение. В “Сторис”

личного “Инстаграм” знаменитость показала кадры с десятилетним Добрыней.

Мальчик очень похож на звездную родительницу и растет невероятно привлекательным.

Ролик с наследником Анны Ковальчук опубликовало издание 7 Дней.ru.

Напомним, звезда сериала “Тайны следствия” замужем во второй

раз. Впервые артистка пошла под венец вместе с коллегой по цеху Анатолием Ильченко.

В 2000 году у пары родилась дочь Злата. Вторым супругом Анны Ковальчук стал миллионер

Олег Капустин. В 2010 году знаменитость подарила бизнесмену наследника – сына Добрыню.

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Публикация от Анна Ковальчук (@annakovalchuk313) 14 Июн 2019 в 11:54 PDT

Отметим, что с первым супругом, Анатолием Ильченко Анна

Ковальчук сохранила приятельские отношения. Артист много времени проводит с

дочкой Златой. Наследница звезды часто навещает бабушку со стороны папы,

которая живет в Кисловодске. По словам Ковальчук, Злата сумела подружиться с

отчимом Олегом Капустиным.