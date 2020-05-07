Анна Ковальчук впервые за долгое время показала сына от миллионера
07.05.2020, 11:00, Разное
Актриса крайне редко делится подробностями личной жизни. В
соцсетях знаменитость выкладывает кадры со съемок, либо собственные снимки, об
отпрысках и муже Анна Ковальчук почти ничего не рассказывает.
Тем не менее, накануне 42-летняя актриса сделала исключение. В “Сторис”
личного “Инстаграм” знаменитость показала кадры с десятилетним Добрыней.
Мальчик очень похож на звездную родительницу и растет невероятно привлекательным.
Ролик с наследником Анны Ковальчук опубликовало издание 7 Дней.ru.
Напомним, звезда сериала “Тайны следствия” замужем во второй
раз. Впервые артистка пошла под венец вместе с коллегой по цеху Анатолием Ильченко.
В 2000 году у пары родилась дочь Злата. Вторым супругом Анны Ковальчук стал миллионер
Олег Капустин. В 2010 году знаменитость подарила бизнесмену наследника – сына Добрыню.
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Отметим, что с первым супругом, Анатолием Ильченко Анна
Ковальчук сохранила приятельские отношения. Артист много времени проводит с
дочкой Златой. Наследница звезды часто навещает бабушку со стороны папы,
которая живет в Кисловодске. По словам Ковальчук, Злата сумела подружиться с
отчимом Олегом Капустиным.
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