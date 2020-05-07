Российские летчики примут участие в параде Победы в Армении

07.05.2020, 10:53, Новости дня

В воздушном параде Победы в Армении 9 мая примут участие самолеты Миг-29 и Су-30СМ. Совместную подготовку российских и армянских летчиков проводит заслуженный военный летчик России, командир российской авиационной военной базы «Эребуни», полковник Александр Петров, сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

Так, 6 мая Петров провел совместную подготовку летчиков Южного военного округа (ЮВО) и минобороны Армении к демонстрационному пролету, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, информирует «Sputnik Армения».

В преддверии проведения летной подготовки с выполнением групповых полетов летчики выполняли все элементы до автоматизма на земле «пешим по летному» с использованием макетов самолетов и вертолетов в одиночном порядке и в составе экипажей.

«Подготовка летного состава в основном осуществляется на земле. Неподготовленных летчиков в самолет никто не пустит. Поэтому на земле отрабатываются схемы полетных заданий, отрабатывается каждый элемент этого полетного задания», – сказал Петров.

Он отметил, что подготовка летчиков по плану проводится над военным аэродромом «Эребуни» и с привлечением всех авиационных средств истребительной, штурмовой и армейской авиации двух стран над мемориальными комплексами «Мать Армения» в городах Ереван и Гюмри.

За корректировкой выполнения групповых фигур в воздухе и наведения их на указанные ориентиры наблюдают и корректируют с земли авиационные наводчики. Всего в подготовке летчиков к демонстрационному пролету задействовано около 50 единиц военной и авиационной техники.

В параде Победы 9 мая в Армении примут участие летчики и экипажи самолетов Миг-29, Су-30СМ, Су-25 и вертолетов Ми-24П, Ми-8МТВ.

Ранее военнослужащие дислоцированной в Армении российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) высадили деревья в Гюмри в рамках военно-патриотической акции «Аллея Победы».