Стартовал проект Российского движения школьников и киностудии «Династия»

07.05.2020, 10:53, Новости дня

В преддверии Дня Победы состоится премьера первых серий художественно-публицистических роликов «Дети войны», в основу сценария которых легли личные домашние архивы, собранные российскими школьниками в рамках Всероссийской акции «Дети войны».

7, 8 и 9 мая состоится премьера многосерийной видеолетописи «Дети войны» – «Корочка хлеба», «Партизанка Таня», «Маленький разведчик». Каждый из фильмов – это реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка. Проект «Дети войны» реализуется при поддержке Института развития интернета, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Всего в проекте предусмотрено 20 короткометражных видеороликов для детей младшего и среднего школьного возраста. Главная идея проекта заключена в его слогане: «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторений в будущем».

«Вопреки утверждению, что современные дети не знают историю своей страны, опыт Российского движения школьников утверждает обратное. Огромное число детей очень бережно относится к истории, изучает семейные архивы, историю края, сохраняет память, переданную им старшим поколением, и проект «Дети войны» еще раз это доказывает», – подчеркнула руководитель Российского движения школьников Мария Уварова.

«Для нас важно участие каждого из вас. Ведь это наша история, история нашей Родины, наших семей, подвига нашего великого народа. Вместе мы соберем большую базу реальных историй детей войны», – обратилась к участникам акции Наталья Майданова, продюсер кинокомпании «Династия».

Принять участие в акции могут все желающие, записав видео-рассказ до одной минуты и разместив его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны.

Далее необходимо заполнить заявку на сайте www.detivoyni.ru и указать в ней следующие пункты: ФИО родственника, возраст и место проживания во время ВОВ; генеалогическое древо или степень родства с «ребенком войны»; историю событий, пережитых родственником во время ВОВ и послевоенные годы; документальное подтверждение (фото, свидетельство о рождении или другие документы); заявление на обработку персональных данных.

Отмечается, что в начале апреля продюсерская кинокомпания «Династия» и Российское движение школьников запустили Всероссийскую акцию «Дети войны». За первый месяц акции в социальных сетях появилось более 20 тыс. публикаций #Детивойны, в которых школьники – участники Российского школьного движения рассказывают о своих родственниках и призывают присоединиться к акции.

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