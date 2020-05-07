Появились подробности задержания Быкова по подозрению в заказных убийствах

07.05.2020, 10:48, Новости дня

Экс-депутат заксобрания Красноярского края, бизнесмен и политик Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По информации следствия, речь идет о двух убитых членах преступной группировки Быкова. В 1994 году у 23-летнего Александра Наумова произошел конфликт с Быковым в связи с «несправедливым распределением доходов от совместной деятельности», говорится в сообщении СК, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вскоре перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и, по данным следствия, решил их убить, отмечают в СК.

Организацию преступления Быков поручил приятелю – Владимиру Татаренкову, а тот привлек к этому членов возглавляемой им банды. 24 июля 1994 года киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли автомобиль Наумова и Войтенко из автомата и пистолета. Оба погибли на месте.

Ранее к уголовной ответственности были привлечены исполнители –Сергей Бакуров приговорен к пожизненному лишению свободы, а Владимир Чучков находится в розыске. Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан.

В середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Заксобрания Красноярского края.

В начале 2000-х бизнесмена обвинили в совершении тяжких преступлений, но его осудили условно, а позднее судимость была снята, что позволило Быкову баллотироваться в региональный парламент.

СК выложил видео задержания Быкова.