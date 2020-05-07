Мнение: Александр Зимовский: “Коронавирус превращается… Превращается коронавирус… В элегантный насморк”

07.05.2020, 10:35, Разное

Гигантское “осеннее цунами” коронавируса уничтожит общественное здравоохранение как систему. Борьба с пандемией перейдёт не в медицинскую, а в техническую плоскость.



Сейчас развелось много специалистов по рельефу. Коронавирусу сулят “пики”, “плато”, “впадины”, вот это вот всё. Познакомлю вас ещё и с волновой теорией развития пандемии.

Сценариев у волновой теории всего три.

Повторяющиеся всплески.

Гигантское цунами.

Мёртвая зыбь. Где “мёртвая” — это не фигура речи.

Все эти сценарии начинаются со слов “мир больше никогда не станет прежним”. Маска на лице идущего по улице человека будет такой же нормой, как мобила возле уха. Электробусы, которые не столько экологически безопасны, сколько представляют персональную угрозу для каждого севшего в них пассажира (из-за риска контактов). Спонтанный кашель в кинозале, порождающий давку у выходов, со смертельными исходами, как при пожаре. И многое другое, о чём вы и сами уже догадываетесь. Ну, а теперь рассмотрим сценарии.

Сценарий 1 (ласковый прибой)

Возможное начало первого сценария уже происходит прямо на наших глазах. Гигантская первая волна пандемии с миллионами заболевших и сотнями тысяч погибших продлится до начала августа. Но затем она сменится небольшими волнами: число заболевших будет падать и снова возрастать, хотя и в значительно меньших масштабах. Однако между этими всплесками уже никогда не будет периодов нулевой заболеваемости.



Как вы можете заметить, при таком развитии событий нынешний пик заболеваемости сменится регулярными всплесками, которые станут происходить в течение двух следующих лет. Эти всплески будут вполовину ниже того уровня, на который пандемия выходит сейчас. Должен заметить, что сегодня большинство ведущих вирусологов и биологов пришли к выводу, что коронавирус не будет давать заметную корреляцию с сезонными изменениями погоды. Это обусловлено тем, что основным носителем заразы является человек. В лучшем случае, ожидается, что заболеваемость в летние месяцы составит 80% от весенних значений. И это оптимистические прогнозы. Ну, а в худшем и так всё понятно.

Такое развитие событий приведет к тому, что социальное дистанцирование станет нормой повседневной жизни; большинство массовых мероприятий, типа спортивных зрелищ или рок-концертов, просто вымрут, как форматы человеческого общения. Кроме того, власти, безусловно, будут заставлять граждан соблюдать количественные ограничения в случае различных сборищ.

Здесь тоже будет определённая цикличность.

Эпидемия идёт на спад — власти облегчают карантин — люди вылезают на улицы — эпидемия идёт вверх — люди снова забиваются в норы — власти вводят жёсткий карантин — эпидемия идёт на спад…

Словом, как в сказке про белого бычка или про то, как у попа была собака.

Сценарий 2 (гигантское цунами)

Второй сценарий обещает следующую, куда более мощную вспышку пандемии между июлем 2020 года и январём 2021 года. Причём, период максимального уровня заболеваемости будет ещё более продолжительным, чем сегодня.



Так развивалась пандемия “испанки”. В марте 1918 года началась первая, умеренная волна испанского гриппа. К лету болезнь отступила, но осенью 1918 года последовал мощный неконтролируемый взрыв заболеваемости. Счёт умершим пошёл на миллионы. Затем было несколько всплесков, но уже значительно меньших, и, наконец, пандемия закончилась.



Главный риск данного сценария в том, что гигантское осеннее цунами коронавируса уничтожит общественное здравоохранение как систему. И борьба с пандемией перейдёт не в медицинскую, а в техническую плоскость. То есть будет заключаться не в попытках профилактики и излечения, а в полной физической изоляции основных очагов заболевания. Включая такие проверенные методы, как полное военно-полицейское блокирование, колючая проволока под током, и заборы, по сравнению с которыми стена Трампа на границе с Мексикой покажется оградкой перед вашим палисадничком. Но, кстати говоря, именно эти меры приведут к тому, что цунами удастся сбить. И дальнейшее присутствие коронавируса в нашей жизни будет характеризоваться газетными заметками в 10 строк петитом, о том, что “вчера во всём мире число смертей от коронавируса не превысило 1000 человек”.

Сценарий 3 (мёртвая зыбь)

Третий сценарий самый позитивный. Он исходит из того, что будет создана эффективная вакцина. Миллиардам людей сделают прививки, а коронавирус приобретёт сезонность обычных штаммов уже известных нам гриппозных заболеваний. Если же с вакциной дело затянется, то вся надежда на создание стадного иммунитета, для чего требуется, чтобы коронавирус подхватила, как минимум, половина человечества.



Все три сценария сходятся в одном: коронавирус уже не закончится . Это болезнь, с которой нам придётся сосуществовать. До сих пор мы решаем задачу, в которой масса неизвестных факторов. Нам до сих пор неясна базовая биология вируса (скорость передачи, количество реально заражённых, количество реально иммунных, условия, замедляющие или блокирующие распространение заразы). И мы также не знаем, к чему приведёт ослабление карантинных мер под давлением экономической необходимости и угрозы социального распада многих человеческих сообществ.

Проще говоря, сколько смертей от коронавируса сможет выдержать та или иная страна, не прибегая к жёсткой социальной изоляции заразившихся от здоровых? И сколько времени потребуется ей для адаптации всего социума к существованию в совершенно изменившихся экономических условиях?

Всё это будет зависеть и от того, как власти смогут организовать и проводить широкомасштабное регулярное тестирование и отслеживание контактов с инфицированными.

Вопрос не праздный, потому что мы даже не можем себе представить, как отреагирует социум на следующий вынужденный ступор экономики. Ну, то есть, это будет повторное закрытие уже открывшихся предприятий, новые увольнения после недавнего набора персонала, новые локдауны и карантины. Которые, кстати, доказали свою эффективность в первой фазе борьбы с пандемией. Ведь пока что единственное, что нам удалось, это замедлить распространение коронавируса настолько, чтобы наша медицинская система успевала “переваривать” поступающих больных. Нулевой смертности, как и нулевой заболеваемости (в глобальном масштабе) так и не случилось.

Резюмируя, скажу, что, конечно, человечество привыкнет. Сначала оно привыкнет (уже привыкает) к повседневности присутствия коронавируса в нашей жизни. Потом это станет обыденностью, цифры уже не будут никого пугать. Ну, кроме заболевших, конечно. А далее всё сведётся к появлению общенациональных календарей антикоронавирусных действий.

Образно говоря, каждую осень мы будем разворачивать новые полевые госпитали, и каждое лето станем их сворачивать, ремонтировать, дооснащать, завозить новые комплекты ИВЛ, защитной одежды и масок, накапливать дезсредства, и т.д. Пока, повторюсь, не появится вакцина, и не будет выработан разумный баланс между карантином ради достижения низкого уровня заболеваемости и смертности, способами поддержания необходимой для выживания общества экономической активности, и мерами, направленными на то, чтобы у больших масс людей от всего этого не поехала крыша.

Такова наша дислокация.