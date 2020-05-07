Алиев резко высказался об атаках на памятники советским воинам

07.05.2020, 10:30, Новости дня

Акты вандализма в отношении памятников советским воинам, победившим фашизм, вызывают отвращение и презрение, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев сообщил в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману, что происходящие в ряде стран акты вандализма по отношению к памятникам Второй мировой войны, а также «водружение памятников фашистам» – все это «вызывает чувство презрения и отвращения».

«Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей победы над фашизмом. Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены», – подчеркнул он.

Алиев указал, что мировые лидеры должны говорить о недопустимости борьбы с памятниками более открыто. Он отметил, что страны СНГ «в первую очередь должны у себя, в своей организации поставить все точки над «i».

«Мы не должны здесь руководствоваться принципами политкорректности, селективности, нежеланием кого-то обидеть. Мы должны говорить правду, иначе дискуссии в формате этой организации, откровенно говоря, потеряют смысл», – подчеркнул президент.

По его словам, Баку решительно осуждает усилия «определенных кругов» по героизации нацизма и переписыванию истории, «по преуменьшению роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне», такую политику необходимо остановить.

Алиев также заявил, что рассчитывает посетить Россию для празднования 75-летия Дня Победы, когда это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Касаясь темы коронавируса, он заявил, что Москва и Баку находятся в постоянном контакте по этому вопросу и работают как близкие друзья и партнеры.

«Конечно, мы сожалеем о том, что пандемия очень сильно ударила по туристическому сектору. В прошлом году около 1 млн россиян посетили Азербайджан, мы рассчитывали на дальнейший рост в этом году. Но будем ждать, когда все уляжется, и люди вновь начнут посещать друг друга. Поэтому Вы совершенно правы: мы не должны терять времени, и в этом году еще многое предстоит сделать», – сказал он.

Напомним, в апреле в Чехии сняли с пьедестала памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. До этого стало известно о разрушении памятников на партизанском кладбище в Боснии и Герцеговине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.