 

Более 120 млн жителей Индии лишились работы из-за коронавируса

07.05.2020, 10:30, Новости дня

Только в апреле из-за карантинных мер по борьбе с коронавирусом 122 млн жителей Индии потеряли работу. Об этом 6 мая сообщает BBC.

Уровень безработицы в Индии сейчас находится на рекордно высоком уровне в 27,1%, еще в марте этот показатель находился на уровне 8,7%. Согласно данным, показатели безработицы в Индии в четыре раза выше, чем в США, отмечает BBC.

Журналисты отмечают, что из 122 млн потерявших работу 91,3 млн были мелкими торговцами и рабочими, 17,8 млн – наемными работников, а 18,2 млн – самозанятыми.

Ограничения в рамках борьбы с пандемией действуют в Индии с 25 марта. В стране остановлена большая часть всей экономической деятельности, кроме больниц, аптек, продовольственных магазинов. Правительство начало ослаблять ограничения в некоторых районах, в которых зарегистрировано наименьшее число зараженных, однако там, где подтверждено значительное количество больных COVID-19, все еще действует строгий комендантский час.

Действие ограничений в Индии должно закончиться 17 мая, однако в некоторых регионах их уже продлили.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Индии подтверждено 53 тыс. случаев заражения короанвирусом, 1787 человек умерли. Всего в мире количество больных превысило 3,75 млн человек, из них более 1,24 млн выздоровели, почти 264 тыс. умерли.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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