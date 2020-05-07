Киевские власти могут усилить карантин на территории Киево-Печерской лавры

07.05.2020, 10:30, Новости дня

На территории Киево-Печерской лавры, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, киевские власти могут ужесточить карантинные меры. Об этом на брифинге 7 мая сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что накануне в Лавре подтвердили 17 новых случаев заражения.

“Все эти люди были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад, они все находились в самоизоляции. И уже после выхода из самоизоляции им сделали ПЦР-тестирование и выявили [коронавирус]. Соответственно, подтверждена у них коронавирусная инфекция [COVID-19]”, – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что у органов местного самоуправления есть полномочия ужесточать карантин только на определенной территории.

“У органов местного самоуправления есть полномочия относительно усиления карантинных мер, установления санитарного контроля локально на территории того или иного заведения, в данном случае – на территории [Киево-Печерского] заповедника… Все алгоритмы у нас есть. Думаю, что будет соответствующее решение органов местной власти, это именно их полномочия”, – сообщил министр.

Он уточнил, что соответствующее решение киевские власти должны принимать по представлению главного санитарного врача города.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась в начале апреля. Второй месяц Лавра закрыта из-за карантина.

После начала эпидемии в Лавре было зафиксировано три смерти от коронавирусной инфекции: скончались насельник архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и монах Никодим.

26 апреля российское агентство РБК со ссылкой на спикера Украинской православной церкви Московского патриархата Климента сообщило, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священнослужители, но позже Климент эту информацию опроверг.

3 мая настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что из 200 монахов Лавры заболело 68 человек, у 28 человек обнаружили коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились. Ожидается, что с 11 мая в стране начнется ослабление карантина.