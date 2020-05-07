“Комплексная проблема”. В Минздраве Украины объяснили причины массового заражения коронавирусом среди медиков

07.05.2020, 10:30, Новости дня

7 мая на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак ответила на вопрос, почему в стране так много заразившихся медиков. Брифинг транслировал YouTube-канал Кабинета Министров.

“Большое количество заболеваний медиков… обусловлено несколькими причинами. Одна из главных – медики являются той категорией нашего населения, которая больше всего тестируется, соответственно – больше всего выявляется. Это с одной стороны. С другой стороны – к очень большому сожалению, у нас в стране на протяжении многих лет пренебрегали основами инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема”, – сказала замминистра.

По ее словам, еще одна причина такой ситуации – недостаток финансирования больниц, несоблюдение нормативных документов самими медиками, а также не урегулированный в части медучреждений процесс перемещения больных.

“Имеем результат, который пожинаем за те недоработки, которые происходили на протяжении многих лет”, – заявила Микичак.

По данным на 4 мая COVID-19 выявили у 2387 украинских медиков. В Центре общественного здоровья Минздрава называли главными причинами такой ситуации отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами.

На утро 7 мая в Украине зарегистрирован 13 691 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, 340 пациентов с COVID-19 скончались.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.