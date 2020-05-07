 

Грязный воздух делает кости хрупкими

07.05.2020, 10:24, Разное

Загрязненный воздух может оказаться дополнительным фактором риска развития остеопороза. Ученые считают, что обнаруженная ими связь между болезнью и качеством воздуха может помочь в профилактике переломов. Результаты нового исследования опубликованы в журнале JAMA Environmental Health.

Ранее было известно, что болезнь развивается при гормональных нарушениях, под влиянием неправильной диеты и нарушений пищеварения, при приеме определенных лекарств. Ее риск увеличивается при сидячем образе жизни, злоупотреблении алкоголем и курении.

В своем исследовании международная группа исследователей проанализировала данные о здоровье костей и условиях жизни 3717 человек, включая 1711 женщин из отдаленных деревень в Индии.

Ученые фокусировались на загрязненности окружающего воздуха, присутствии в нем углеродосодержащих частиц. Такое загрязнение появляется, например, при сгорании топлива в двигателе машины или при использовании угля и дров для приготовления пищи. Взвешенные частицы длительно остаются в воздухе, попадают в легкие, а затем в разные части организма.

Ученые установили, что у людей, которые часто сталкиваются с загрязнением воздуха, меньше костная масса. Особенно выразительной связь была при воздействии мелких частиц (диаметром менее 2,5 микрометров, PM 2.5).

Авторы исследования предполагают, что связь между качеством воздуха и здоровьем костей может быть обусловлена оксидативным стрессом и воспалением, которому способствует загрязнение воздуха.

Ученые установили, что загрязнение воздуха, которым дышали участники исследования, достигала 32,8 микрограмм на кубический метр. Это превышает рекомендуемую Всемирной организацией здравоохранения верхнюю норму в 10 микрограмм на кубический метр.



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