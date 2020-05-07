Повысились страховые выплаты для российских медиков, заболевших COVID-19. В случае смерти их семьи получат 2,7 млн рублей

07.05.2020, 10:20, Новости дня

Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, которые лечат больных с коронавирусом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если медик во время работы заразится COVID-19 и умрет, его семье полагается единовременная страховая выплата в размере 2,75 миллиона рублей. Если здоровью медработника нанесен вред после заражения коронавирусной инфекций, то ему выплатят 68,8 тысячи рублей.

Если сотрудник заразится коронавирусом на работе и ему назначат группу инвалидности, он получит единовременную выплату от 688 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от группы.

Указ распространяется на врачей, средний и младший персонал и водителей автомобилей скорой помощи.

8 апреля Владимир Путин предложил установить надбавки к заработным платам за работу с пациентами с коронавирусом, на три месяца, начиная с апреля. Для врачей доплата должна составить 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров – 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Специалисты, работающие на скорой помощи с заразившимися коронавирусом, должны получать выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч. Однако в конце апреля стало известно, что из российских больниц, которые работают с коронавирусными больными, в том числе из больницы в Коммунарке, массово увольняются медсестры. Медики утверждали, что трудятся в опасных условиях, но при этом получают меньше, чем на прежних местах работы, из-за того, что им не платят обещанные “коронавирусные” надбавки.

В то же время администрация Петербурга 1 мая ​опубликовала документ о компенсациях врачам, заразившимся коронавирусом. В соответствии с ним, на выплату могут претендовать только семьи тех медиков, у кого причиной смерти указан COVID-19, а не возникшие в связи с ним осложнения. Кроме того, при распределении компенсаций специальные комиссии будут определять, не заразился ли медик по своей вине или не на рабочем месте.