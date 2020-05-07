 

В Ливии находятся до 1200 бойцов “ЧВК Вагнера”

07.05.2020, 10:20, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuОт 800 до 1200 наемников российской “ЧВК Вагнера” могут поддерживать наступление командующего Ливийской национальной армией, мятежного генерала Халифы Хафтара в Ливии, сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии.

“Группа экспертов выявила присутствие наемников из “ЧВК Вагнера” в Ливии с октября 2018 года”, – приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. На основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений их численность оценивается авторами доклада в диапазоне от 800 до 1200 человек. Российские наемники оказывают техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и “в операциях влияния”, утверждается в докладе.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии нет центральной власти и действуют два правительства: Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи (его признают большинство стран Запада и ООН) и “правительство в Тобруке”, которое поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром. В ноябре прошлого года российский предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с “ЧВК Вагнера”, присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим Халифой Хафтаром.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года допустил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать граждане России. Но, по его словам, они не представляют интересы России и не получают денег от государства.

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщал об участии “ЧВК Вагнера” в конфликте в Ливии на стороне Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. По данным Bloomberg, наемники уже тогда оказывали поддержку ЛНА в боевых действиях в районе Триполи, после которых несколько вагнеровцев были убиты. А 23 апреля Правительство национального согласия Ливии обвинило наемников российской “ЧВК Вагнера” в применении нервно-паралитического газа.

 



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