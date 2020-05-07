Создателя “Омбудсмена полиции” задержали по подозрению в вымогательстве

07.05.2020, 10:18, Новости дня

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве, сообщили в столичном управлении МВД.

"У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь", — написал он утром в четверг в своем паблике.

Адвокаты отметили, что в окна квартиры Воронцова вломился спецназ, после чего его увезли на допрос в Главное следственное управление МВД Москвы. Позже глава пресс-службы столичного главка Владимир Васенин пояснил, что Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей за "нераспространение фотографий личного характера".

В апреле у Воронцова и родителей его супруги прошли обыски в рамках уголовного дела о распространении фейков о коронавирусе после публикации в паблике сообщения о массовом заражении COVID-19 в одном из военных училищ. В рамках этого дела автор "Омбудсмена полиции" проходит в качестве свидетеля.