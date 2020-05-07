 

Скончался брат Нонны Мордюковой, родные подозревают коронавирус

07.05.2020, 10:18, Новости дня

В ночь на 5 мая ушел из жизни брат знаменитой актрисы Нонны Мордюковой Василий Литвинов. Ему было 75 лет. Родные связывают его смерть с коронавирусом.

Как пишет "КП", о смерти Литвинова заявил старшая сестра Наталья Катаева. По ее словам, у мужчины были симптомы COVID-19 и болезнь развивалась очень быстро. Катаева добавила, что брат не всегда соблюдал режим самоизоляции.

По информации издания, Литвинова похоронят на кладбище подмосковного поселка Панки, рядом с могилой матери.

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году, она похоронена на Кунцевском кладбище.



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