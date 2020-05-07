 

Погибшие и тысячи пострадавших: на химзаводе в Индии произошла утечка газа

07.05.2020, 10:18, Новости дня

Более пяти тысяч пострадавших и девять погибших – таков предварительный итог техногенной катастрофы, произошедшей в городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш, расположенном на юго-восточном побережье Индии.

 

Как сообщает издание The Times of India, утром в четверг, 7 мая, на заводе LG Polymers произошла утечка газа. В зоне ЧП оказались жилые районы, в настоящее время часть из них эвакуируют.

Судя по кадрам с места трагедии и рассказам очевидцев, люди теряли сознание прямо на улице. Многие из пострадавших до сих пор не пришли в себя и находятся в больницах в бессознательном состоянии.

По некоторым данным, требующим дополнительного подтверждения, газ находился в двух цистернах, которые, якобы, могли остаться без должного присмотра из-за недостатка сотрудников, находящихся в изоляции по причине сложной ситуации с распространением коронавируса в стране.

Власти уже заявили, что инициируют всестороннее расследование по факту произошедшего.



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