В Москве за сутки зафиксировано рекордное число вылечившихся от коронавируса

07.05.2020, 10:16, Новости дня

За прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились рекордное число пациентов – 769 человек, общее число выздоровевших достигло 9227 человек, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Это максимум за все время с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по числу вылечившихся был установлен в Москве 3 мая, когда из больниц выписали 655 вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов, передает ТАСС.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9227», – сказала Ракова.

Тем временем главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал на своей странице в Facebook, что количество людей, проходящих лечение в больнице, снижается уже на протяжении недели. «7 мая, состоит на лечении 419 человек, 417 – с внебольничной пневмонией, 252 – подтвержденные COVID-19», – говорится в сообщении.

В среду Проценко писал о 456 пациентах, состоящих на лечении в медцентре, а на 1 мая их количество превышало 520 человек. При этом число находящихся в клинике с внебольничной пневмонией 1 мая составляло 519 человек, а самое большое количество людей с подтвержденным коронавирусом с начала месяца было 3 мая – 330 человек. По данным Проценко, за прошедшие сутки в больницу поступили 23 новых пациента, накануне таких было 28. 60% пациентов больницы на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации лежат 58 больных, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 34 пациента.

В свою очередь главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова сообщила, что на 7 мая в медучреждении находится 661 пациент, это на 10 человек меньше, чем накануне, у 253 из них подтвержден коронавирус. 15 больных находятся в реанимации. За сутки в стационар поступило 57 человек, в то время как 6 мая количество вновь поступивших составило 32 человека, выписано 67 человек.

По данным главврача больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерия Вечорко, 7 мая в стационаре проходят лечение 1331 человек, накануне сообщалось о 1377 пациентах клиники. Коронавирус подтвержден у 942 больных. Вечорко отметил, что в отделении реанимации лежат 159 человек, из них 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за сутки в стационар поступило 163 пациента, в то время как накануне это количество достигло 170.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10 559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.