 

Создатель проекта «Омбудсмен полиции» задержан за вымогательство

07.05.2020, 10:08, Новости дня

Московские правоохранители задержали создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

«Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД РФ по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», – сказал он ТАСС.

По словам Васенина, Воронцов вымогал 300 тыс. рублей.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции». 



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