Трамп заявил, что коронавирус хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября

07.05.2020, 10:06, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса нанесла по США более тяжелый удар, чем атака на Перл-Харбор во время Второй мировой войны или теракты 11 сентября.

«Мы пережили самое страшное нападение в истории нашей страны. Это действительно самая серьезная атака, которую нам довелось испытать, – заявил он журналистам в Белом доме. – Хуже, чем Перл-Харбор. Хуже, чем Всемирный торговый центр».

Внезапное нападение Японии на военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях в 1941 году втянуло США во Вторую мировую войну.

Теракты 11 сентября 2001 года унесли жизни примерно 3 тысяч человек, в основном в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и привели к войнам и антитеррористическим операциям, которые США ведут в Ираке, Афганистане и других странах на протяжении почти 20 лет.

Тем временем экономика США, крупнейшая в мире, стремительно рушится в условиях пандемии коронавируса. Новые данные говорят о том, что американские компании в апреле сократили 20,2 миллиона рабочих мест.

Исследовательский институт ADP заявил в среду, что апрельские потери рабочих мест были самыми масштабными за 18 лет наблюдений, и более чем в два раза превысили предыдущий рекорд, установленный в феврале 2009 года, во время Великой рецессии.

Институт утверждает, что сокращения затронули малые, средние и большие компании.

Более того, общие потери в предыдущем месяце, вероятно, были гораздо больше, потому что институт завершил обобщение данных 12 апреля, следуя графику отчетности, который поддерживает Бюро трудовой статистики США.

Уже 30,3 миллиона человек подали заявки на компенсацию по безработице с тех пор, как пандемия охватила США и привела к масштабному прекращению коммерческой деятельности, которая только сейчас начинает возобновляться.

Миллионы других уволенных подавали заявки на пособие по безработице в каждую из последних шести недель. Объемы этих выплат варьируются в зависимости от штата, но, как правило, составляют меньше половины того, что работники обычно получали.

Чтобы увеличить эти пособия, правительство США будет платить безработным еще 600 долларов в неделю в ближайшие четыре месяца.

В США зарегистрировано более 71 тысячи смертей от коронавируса – больше, чем в любой другой стране. Общее число выявленных случаев составляет 1,2 миллиона или треть от общемирового показателя.

В период с января по март объем американской экономики сократился на 4,8 процента. Эффект от пандемии начал ощущаться в США только во второй половине марта.

Расходы домашних хозяйств в США упали на 7,6 процента в первом квартале, а инвестиции в бизнес – на 8,6 процента.

В четверг будут опубликованы новые данные о выплатах пособий по безработице, а в пятницу правительство намерено обнародовать апрельские данные по состоянию экономики в целом.

Некоторые экономисты ожидают, что они покажут снижение внутреннего производства товаров и услуг на 15-20 процентов по сравнению с мартом, а возможно и больше.