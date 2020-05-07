 

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений

07.05.2020, 9:54, Разное

27-летняя модель Кара Делевинь и ее 30-летняя возлюбленная, звезда сериала “Милые обманщицы” Эшли Бенсон, расстались после двух лет отношений. Об этом сообщил проверенный источник People, отметив, что девушки не вместе с апреля.

У них были взлеты и падения, но теперь все кончено,

— заявил инсайдер, вхожий в круг общения Кары и Эшли, не уточнив, что послужило причиной разлада. Последний раз Делевинь и Бенсон видели вместе в марте – уже после того, как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. И, похоже, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.

Кара Делевинь и Эшли БенсонНапомним, свои отношения Кара Делевинь и Эшли Бенсон обнародовали летом 2019 года: 14 июня Кара призналась в своих чувствах, опубликовав в Instagram видео их поцелуя с Эшли, а 17 июня на концерте TrevorLIVE Gala публично рассказала о романе с актрисой, заявив, что они вместе уже год. После СМИ активно начали писать про помолвку звезд, а позже и про их тайную свадьбу. Якобы Кара Делевинь и Эшли Бенсон устроили церемонию в Лас-Вегасе, потратив на нее всего 245 фунтов стерлингов (это меньше 20 тысяч рублей), а гостями на празднике стал избранный круг близких и друзей – Шарлиз Терон, братья Джонас,  Софи Тернер и другие. Слухи не подтвердились, и отношения Делевинь с Бенсон так и не были официально зарегистрированы. 

Кара Делевинь и Эшли БенсонКликните на фото для просмотра галереи



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