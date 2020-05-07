Вильфанд предупредил о жаре в День Победы

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07.05.2020, 9:53, Новости дня

На Урале и в Сибири в День Победы столбики термометров могут превысить отметку 25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях в ближайшие дни возможны 25-28 градусов тепла, передает РИА «Новости».

Кроме того, по прогнозам специалиста, жарко 9, 10, 11 мая будет в Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Там воздух прогреется до 25-30 градусов.

При этом в Москве 9 мая синоптики пообещали около 16 градусов тепла, переменную облачность и небольшой дождь.

Ранее Вильфанд не исключил, что 9 мая власти применят спецсредства для разгона облаков, чтобы проведение авиапарада было комфортным. 



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