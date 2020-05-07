 

Россиянам рассказали об опасности антисептических средств

07.05.2020, 9:48, Разное

Врач-дерматовенеролог Настасия Вережникова заявила об опасности антисептиков, пишет РИА Новости. Оказывается, слишком часто мыть руки и использовать спиртосодержащие гели нельзя, может появиться дерматит. По данным телеканала “360”, из-за
нарушения защитного слоя кожи
возрастает риск попадания инфекции в организм.

Специалист пояснила, что шелушения и мелкие трещинки являются первыми признаками дерматита. Аллергическую реакцию вызывают отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических средствах, передает НСН.

Ранее кандидат медицинских наук Людмила Смирнова рассказала, что наносить спиртосодержащие гели для обеззараживания рук нужно не более двух раз в день, напоминает РИА ФАН. И лишь в том случае, если человек был в общественных местах. Что касается мытья рук, то эту процедуру необходимо выполнять максимум шесть раз в сути.

За последние пять дней в России было выявлено свыше 50 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов, у которых обнаружили COVID-19, превышает 166 тысяч. Умерли 1,5 тысячи человек, выздоровели 21,3 тысячи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Объективный хаос

02.04 / «Это не первоапрельская шутка»: Яна Кудрявцева подтвердила вторую беременность

27.03 / Микробиолог посоветовала рецепт доступного раствора, который уничтожает вирусы

27.03 / Скандалы: Ваш милый цензор

18.04 / В МЧС назвали наиболее эффективные при коронавирусе респираторы

08.04 / Мнение: Про сериал

19.04 / Право на ответ

31.03 / Дмитрий Медведев объединил Владимира Мединского и Сергея Шойгу – Интерсакс

30.03 / Мнение: Чем отмена крепостного права навредила России

19.04 / Академик РАН: Бессимптомные инфицированные COVID-19 выполняют работу вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска