В Германии призвали «немедленно снять» санкции против России

07.05.2020, 9:48, Новости дня

Санкционные меры в отношении РФ должны быть немедленно сняты, сообщил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«Кризис вокруг коронавируса показал, что, прежде всего, РФ продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что РФ привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта», – сообщил Шлунд, передает РИА «Новости».

Он назвал санкции «принципиально не целесообразными», поскольку, «они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния». «Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России», – добавил Шлунд.

Ранее в мае бывший канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.