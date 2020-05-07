Названы сроки начала серийного производства бронемашин «Атлет»

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07.05.2020, 9:48, Новости дня

Серийное производство российских бронеавтомобилей нового поколения «Атлет», являющихся развитием машин семейства «Тигр», планируется начать в 2021 году, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного проекта ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства «Атлет» мы планируем начать уже в следующем году», – цитирует РИА «Новости» Красовицкого.

По его словам, в рамках предварительных испытаний «Атлет» успешно прошел тест на баллистическую и противоминную стойкость, все заявленные характеристики во время испытаний были подтверждены.

Новое поколение бронированных машин «Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля «Тигр» являются увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.

Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.

Напомним, в августе 2019 года Красовицкий заявил, что испытания новых бронеавтомобилей «Атлет» завершатся весной 2020 года.



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