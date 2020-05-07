 

Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA

07.05.2020, 9:45, Новости дня

Известный китайский бренд Dongfeng анонсировано новый кроссовый универсал, который получит современную архитектуру от PSA.

Кроме того, применение улучшенной платформы позволило годом ранее выпустить продвинутую модель седана Aeolus Yixuan. В новом исполнении универсал поступит в продажу под названием Aeolus Yixuan GS. Кроме того, в салоне задействовали дорогие материалы отделки, качественный 7-дюймовый экран, улучшенный мульмедийный комплекс и климат-контроль.

Также следует выделить использование 1,5-литрового агрегата на 125 и 150 л.с. мощности соответственно. Новинка оснащается во всех версиях шестиступенчатой коробкой передач и имеет ряд других преимуществ. К началу июня модель появится на местном рынке, однако ценник пока остается неизвестным.  



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