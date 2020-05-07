 

Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan

07.05.2020, 9:45, Новости дня

Популярный кроссовер Mitsubishi Outlander появился на рынке в 2014 году в актуальном исполнении.

Однако представители японской марки заявили о возможности выхода новой модификации, которая отличается своими параметрами и дизайном кузова. Автомобиль еще в минувшем году обнаружили на тестовых испытаниях, однако характеристики и детали пока удерживались в тайне. Следует выделить, что новинка оснащается улучшенным двигателем, который имеет прямое отношение к модели Nissan Rogue.

Вместе с тем инсайдеры уверены, что в качестве ответного жеста для машин Mitsubishi могут начать использовать гибридные силовые установки от Nissan, которые имеют подключаемый привод. Пока в компании не называют точные сроки выхода новой модели.  



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