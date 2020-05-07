Парламентская ассамблея ОДКБ призвала Европу бороться с возрождением нацизма

07.05.2020, 9:30, Новости дня

Парламентская ассамблея ОДКБ призвала страны-члены Совета Европы на законодательном уровне противодействовать возрождению нацизма.

«Оставаясь в неоплатном долгу перед павшими в борьбе с нацизмом и его жертвами, основываясь на принципах защиты исторической правды, положениях международно-правовых актов, принятых по итогам Второй мировой войны, обращаемся к парламентам государств-членов Совета Европы с призывом принять на законодательном уровне меры», – говорится в обращении, опубликованом на сайте ПА ОДКБ.

Так, ассамблея призывает европейские парламенты к противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлениям в современной Европе, защите исторической правды о Второй мировой войне, пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе. Также предлагается принять меры по недопущению надругательства над могилами участников борьбы с нацизмом, осквернения мест воинских захоронений, вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, преследования ветеранов, попрания чести павших и замученных в концлагерях смерти.

Кроме того, в обращении страны-члены ОДКБ призывают пресекать любые попытки оправдания нацистов и их пособников. «Наш общий долг – сохранить память о Великой Победе, которая объединяет все народы, вместе победившие нацизм, чтить память тех, без кого Победа была бы невозможна, кто отдал жизнь во имя свободы народов, ради нашего будущего. Консолидация всего международного сообщества крайне важна для эффективного противодействия возрождению нацизма», – говорится в обращении.

В документе напомнили, что в 2020 году народы мира отмечают 75-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом в государствах-членах ОДКБ это особая дата памяти о Победе в Великой Отечественной войне народов Советского Союза, вклад которых стал решающим в исходе всей Второй мировой войны.

«Подвиг в войне, унесшей жизни более 27 млн сыновей и дочерей наших народов, навсегда останется в памяти поколений. Более 1 млн наших воинов отдали свои жизни, освобождая страны Европы от нацистского порабощения. Многочисленные воинские захоронения, мемориалы, памятники, стелы, обелиски на территориях государств современной Европы хранят память о высочайшем примере героизма и самопожертвования представителей всех наших народов вне зависимости от их национальности, гражданства и вероисповедания. Умаление значения их подвига недопустимо», – говорится в документе.

В начале мая Россия раскритиковала США за попытки переписать историю Победы. Москва заявляла, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной армии в победе во Второй мировой войне.