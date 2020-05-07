Стали известны подробности расследования дела генерала СК Музраева о терроризме

07.05.2020, 9:30, Новости дня

ФСБ объединила уголовное дело в отношении бывшего руководителя следственного управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева о терроризме с еще девятью делами: помимо генерала СК, фигурируют еще восемь человек, сообщил близкий к следствию источник.

«В одно производство соединены десять уголовных дел, включая дела в отношении Музраева о терроризме, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями. Всего к уголовной ответственности привлечены девять человек», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, преступная деятельность Музраева и других обвиняемых по объединенному уголовному делу «носила многоэпизодный характер и осуществлялась в условиях строгой конспирации». В свою очередь адвокаты отказываются комментировать фабулу всех уголовных дел в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

В рамках уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова Музраеву предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. Кроме того, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»).

Напомним, «ночной губернатор» – именно так в Волгограде называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям.