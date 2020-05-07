Риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным – ВОЗ

07.05.2020, 9:12, Новости дня

Жесткие ограничения в связи с коронавирусной инфекцией еще могут понадобиться. Об этом 6 мая на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во вступительном слове, стенограмму которого опубликовал сайт ВОЗ.

“Риск возврата к ограничениям остается вполне реальным, если страны не будут управлять переходом крайне осторожно и с поэтапным подходом”, – сказал он.

Гендиректор ВОЗ назвал критерии, которые странам рекомендуют учитывать при смягчении карантинных ограничений. Среди них, в частности, постоянное тестирование и уменьшение числа новых случаев COVID-19; возможности отслеживать контакты больных; профилактика в местах скопления людей; контроль за возможным ввозом инфекции извне.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 7 мая число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,75 млн человек, из них более 1,24 млн выздоровели, почти 264 тыс. умерли.

В Украине на утро 6 мая зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.