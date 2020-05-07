В Украине за сутки от коронавируса умерли 13 человек

07.05.2020, 9:12, Новости дня

В Украине за сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Об этом 7 мая сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За прошлые сутки заболело 507 лиц, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 лиц. Было зафиксировано 13 летальных случаев”, – сказал министр.

По его данным, общее количество случаев COVID-19 достигло в Украине 13 691.

Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 151 569 образца, уточнили в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном COVID-19.

Вылечились 2396 человек.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 485;

Волынская область – 393;

Днепропетровская область – 624;

Донецкая область – 89;

Житомирская область – 468;

Закарпатская область – 600;

Запорожская область – 300;

Ивано-Франковская область – 1055;

Киев – 1675;

Киевская область – 916;

Кировоградская область – 403;

Львовская область – 595;

Луганская область – 42;

Николаевская область – 171;

Одесская область – 568;

Полтавская область – 236;

Ровенская область – 817;

Сумская область – 131;

Тернопольская область – 951;

Харьковская область – 448;

Херсонская область – 146;

Хмельницкая область – 138;

Черкасская область – 324;

Черновицкая область – 2048;

Черниговская область – 68.

На утро 6 мая в Украине было зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.