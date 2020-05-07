В Украине за сутки от коронавируса умерли 13 человек
07.05.2020, 9:12, Новости дня
В Украине за сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Об этом 7 мая сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
“За прошлые сутки заболело 507 лиц, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 лиц. Было зафиксировано 13 летальных случаев”, – сказал министр.
По его данным, общее количество случаев COVID-19 достигло в Украине 13 691.
Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 151 569 образца, уточнили в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном COVID-19.
Вылечились 2396 человек.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Винницкая область – 485;
Волынская область – 393;
Днепропетровская область – 624;
Донецкая область – 89;
Житомирская область – 468;
Закарпатская область – 600;
Запорожская область – 300;
Ивано-Франковская область – 1055;
Киев – 1675;
Киевская область – 916;
Кировоградская область – 403;
Львовская область – 595;
Луганская область – 42;
Николаевская область – 171;
Одесская область – 568;
Полтавская область – 236;
Ровенская область – 817;
Сумская область – 131;
Тернопольская область – 951;
Харьковская область – 448;
Херсонская область – 146;
Хмельницкая область – 138;
Черкасская область – 324;
Черновицкая область – 2048;
Черниговская область – 68.
На утро 6 мая в Украине было зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.
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