 

В Украине за сутки от коронавируса умерли 13 человек

07.05.2020, 9:12, Новости дня

В Украине за сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Об этом 7 мая сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За прошлые сутки заболело 507 лиц, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 лиц. Было зафиксировано 13 летальных случаев”, – сказал министр.

По его данным, общее количество случаев COVID-19 достигло в Украине 13 691.

Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 151 569 образца, уточнили в Telegram-канале Министерства здравоохранения, посвященном COVID-19.

Вылечились 2396 человек.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 485;
Волынская область – 393;
Днепропетровская область – 624;
Донецкая область – 89;
Житомирская область – 468;
Закарпатская область – 600;
Запорожская область – 300;
Ивано-Франковская область – 1055;
Киев – 1675;
Киевская область – 916;
Кировоградская область – 403;
Львовская область – 595;
Луганская область – 42;
Николаевская область – 171;
Одесская область – 568;
Полтавская область – 236;
Ровенская область – 817;
Сумская область – 131;
Тернопольская область – 951;
Харьковская область – 448;
Херсонская область – 146;
Хмельницкая область – 138;
Черкасская область – 324;
Черновицкая область – 2048;
Черниговская область – 68.

На утро 6 мая в Украине было зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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