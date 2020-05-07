Freedom House: В Украине все еще “гибридный режим”, но показатели демократического развития улучшились

07.05.2020, 9:12, Новости дня

Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House 6 мая выпустила ежегодный доклад Nations in Transit о развитии демократии в странах переходного периода.

В нем анализируется ситуация в 29 странах Европы и Азии, в основном из бывшего советского лагеря, в период с января по декабрь 2019 года.

Эксперты констатировали “ошеломляющий крах демократии” в этих странах.

“На сегодняшний день в регионе меньше демократий, чем когда-либо с момента публикации первого ежегодного отчета в 1995 году. Пандемия коронавируса способствовала еще большей уязвимости граждан перед дальнейшим нарушением их прав”, – отметили в Freedom House.

Из 29 государств 10 были признаны демократическими, 10 – гибридными режимами, девять – авторитарными. В течение последнего десятилетия количество гибридных режимов выросло более чем в три раза, а количество демократических режимов сократилось на треть, сообщили в организации.

Доклад определяет демократический рейтинг государств по шкале от 1 до 7. Украина отнесена к странам с гибридным режимом управления. В этом году она получила 3,39 балла, уровень демократии в Украине оценен в 39,88%. Для сравнения: у лидера рейтинга – Эстонии – 6,07 и 84,52% соответственно, у России – 1,39 и 6,55%, у Беларуси – 1,39 и 6,55%, у Туркменистана (он на последнем месте) – 1 и 0%. В 2018 году демократический балл Украины был 3,36, а уровень демократии – 39,29%.

На карте зеленым отмечены демократические страны, горчичным – страны с переходными (гибридными) режимами, фиолетовым – авторитарные. Инфографика: Freedom House Ukraine / Facebook

В 2019 году Украина улучшила свои показатели “благодаря первой мирной ротации власти в стране после эпохи Евромайдана, в связи с избранием президентом Владимира Зеленского”, сказано в разделе, посвященном Украине. Эксперты отметили, что новые украинские власти “приняли [от предыдущей] проевропейскую и реформаторскую направленность с новым акцентом на борьбу с коррупцией, экономическое развитие и мирное строительство в оккупированном и контролируемом сепаратистами восточном регионе Донбасса”.

Украинское гражданское общество “продолжало пользоваться относительной свободой” в 2019 году, но в Freedom House упомянули 68 нападений на гражданских активистов.

Сфера развития гражданского общества в Украине оценена в 5 баллов из 7, избирательный процесс – 4,5, независимость СМИ – 3,75, демократическое управление на местном уровне – 3,25. Более низкие оценки Украина получила в категориях “национальное демократическое управление” – 2,5, “судопроизводство и его независимость” – 2,5, “коррупция” – 2,25.

В 2020 году, отметили в организации, украинские власти столкнутся с проблемами, связанными с проведением структурных реформ и противодействием распространению коронавируса.

В рейтинге Freedom House “Свобода в мире” (Freedom in the World) Украину относят к “частично свободным” странам.