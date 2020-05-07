 

Зная свой тип старения, можно продлить здоровую жизнь

07.05.2020, 9:06, Разное

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета пришли к выводу, что существуют индивидуальные «типы старения». Речь идет о сочетаниях молекулярных и других изменений, которые преобладают при старении у разных людей. Эти изменения можно обнаружить в молодом возрасте, помогая определить наиболее важные цели для продления здоровой жизни. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Типы старения ученые определяли, исходя из того, увеличение каких биомаркеров этого процесса наиболее выражено у человека. Определенный тип не означает, что параллельно не происходит старение по другим биологическим путям. Они не исключают друг друга, возможно их сочетание.

Ученые исследовали уровни белков, метаболитов и липидов у 106 здоровых человек в возрасте от 29 до 75 лет в течение 2-3 лет. Они регулярно брали анализы крови, слюны, мочи, кала, микробиома носа и кишечника, а также проводили генетические тесты.

Авторы выделили четыре биологических направления старения: метаболическое, иммунное, печеночное и почечное. При метаболическом типе по мере старения в первую очередь повышается риск диабета, появляются маркеры этой болезни. У людей с иммунным типом увеличен уровень маркеров воспаления или выше склонность к заболеваниям, которые связаны с иммунитетом.

«Тип старения – это больше, чем просто ярлык; он может помочь людям сосредоточиться на определенных факторах риска для здоровья и найти области, в которых они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем», – рассказал Майкл Снайдер (Michael Snyder), руководитель исследования.

За время исследования у 15 участников было выявлено снижение общей скорости старения. В некоторых случаях уровень маркеров старения уменьшался после изменения образа жизни или приемом определенных лекарств. Например, у людей, которые сбрасывали вес, маркеры сахарного диабета становились менее выраженными, а при приеме статинов улучшалась функция почек.



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