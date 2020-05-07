В Узбекистане в пострадавших от прорыва дамбы районах построят 50 многоэтажных домов

07.05.2020, 9:05, Новости дня

В трех районах Узбекистана, пострадавших от прорыва на дамбе Сардобинского водохранилища, планируется построить 50 многоэтажных домов. В новых квартирах поселят жителей, чьим домам при наводнении был нанесен серьезный ущерб. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Как сообщили “Газете.uz” в пресс-службе хокимията Сырдарьинской области, возведение 50 многоэтажных домов планируется в 2020-2021 годах в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах.

Хокимият должен составить список жителей, чьим домам нанесен серьезный ущерб наводнением, и выделить им на безвозмездной основе квартиры в новых многоэтажных домах, которые построят за счет государственного бюджета и других источников финансирования.

Шавкат Мирзиёев также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

По ее поручению Министерство финансов переведет в бюджет Сырдарьинской области 100 млрд сумов для устранения последствий чрезвычайной ситуации, в том числе финансовой помощи пострадавшим и их семьям. При необходимости сумма может быть увеличена.

А Министерство водного хозяйства и строительства разработает план действий по восстановлению Сардобинского водохранилища, предотвращению утечки воды через плотину и реконструкции разрушенной части водохранилища.

Жители Туркестанской области Казахстана, которые также пострадали от наводнения, вызванного разрушением участка дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана, получат от государства по 100 тысяч тенге (около $240), сообщает сайт правительства республики.

Жителям Оргебаса и Фердоуси предложили три варианта решения жилищного вопроса: переезд в другие населенные пункты, где им построят новые дома; восстановление домов или возмещение затрат за строительство и восстановления жилья. Выбор пострадавшие от наводнения сельчане должны будут сделать на сельских сходах. На окраине Мырзакента отстроят новый микрорайон, куда переселят жители поселков Достык, Жанатурмыс и Женис, пишет “Фергана”.

Ущерб от потерь сельхозпроизводителям и хозяевам домашнего скота будет возмещен из правительственного резерва по итогам ревизии, проведенной комиссией оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Узбекистан извинился за инцидент, и МИД Казахстана решил не направлять ноту протеста. 6 мая на территорию Махтааральского района Туркестанской области из Узбекистана прибыло более 100 единиц спецтехники (гусеничные и колесные трактора, пожарные машины, оснащенные мотопомпами) и 200 человек, в том числе специалисты-гидротехники.

1 мая на западе Узбекистана прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. Несколько ближайших к дамбе деревень затопило водой, с места происшествия были эвакуированы около 70 тысяч человек, а потоки грязевой воды дошли до границы Казахстана.

В Туркестанской области Казахстана были эвакуированы более 30 тысяч жителей. Региональные власти возлагают вину за случившееся на Узбекистан: якобы власти соседней страны не предупредили о реальных масштабах случившегося.

Официальные причины прорыва дамбы пока не озвучены. Чиновники в Узбекистане ссылаются на аномально сильный ветер, который якобы и разрушил нижнюю часть дамбы. При этом узбекская служба Радио Свобода пишет, что к разрушению дамбы могла привести коррупция.