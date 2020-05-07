 

В Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов

07.05.2020, 9:03, Новости дня

Столичные власти приняли решение продлить еще на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов в многоэтажках. Лестничные площадки, лифты, коридоры, холлы, а также все выключатели, дверные ручки, перила и почтовые ящики обрабатываются специальными растворами для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

"Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности", — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Причем, контроль за работниками, которые проводят дезинфекцию, будет усилен. По словам Бирюкова, власти отслеживают в Интернете сообщения жителей о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб.

"По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть до увольнения", — подчеркнул Бирюков.

По данным на 6 мая, все в Москве подтверждено 85973 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 8458 пациентов уже полностью выздоровели, 866 скончались.



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