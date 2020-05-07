Перевозчикам планируют разрешить использовать ваучеры

07.05.2020, 8:53, Новости дня

Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты.

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. По данным издания, подготовкой документа занималось Минэкономики, его поддержала комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности.

В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономики подтвердили, что соответствующие предложения содержатся в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний остаются почти неизменными. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин назвал инициативу по введению ваучеров жизненно важной для отрасли.

Источники газеты говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 миллиардов приходятся на «Аэрофлот». В нынешней ситуации компании неспособны вернуть эти деньги. При этом издание указывает, что легализация ваучеров – общемировая практика, к ней прибегли в том числе Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines «при полной поддержке авиационных властей ЕС, США и других государств».