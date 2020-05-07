Роскосмос решил создать спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли

07.05.2020, 8:53, Новости дня

Роскосмос планирует создать спутник, который сможет покинуть пределы магнитосферы Земли, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Для предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос в планах госкорпорации «Роскосмос» создание КА (космического аппарата), способного летать за пределы магнитосферы Земли», – передает ТАСС слова Баранова, уточнившего, что РКЦ «Прогресс» готов рассмотреть возможность участия в этом проекте.

В пресс-службе предприятия уточнили, что речь идет о научном перспективном космическом аппарате.

Магнитосфера Земли имеет сложную форму. Так, с обращенной к Солнцу стороны она простирается в среднем на расстояние 70 тыс. км. С другой стороны, она напоминает длинный хвост, который простирается на расстояние, превышающее 200 радиусов Земли.

В марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о необходимости создать новый космический корабль.