Названы сроки создания турбины для двигателя ПД-8

07.05.2020, 8:48, Новости дня

ПАО «ОДК-Сатурн» потратит 1,5 млрд рублей до конца 2023 года на разработку турбины высокого давления двигателя ПД-8, который планируется использовать в самолетах Бе-200 (амфибия) и SSJ, следует из данных портала госзакупок.

«Исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить составную часть опытно-конструкторской работы «Разработка турбины высокого давления двигателя» и передать полученные при выполнении работы результаты в порядке и на условиях, предусмотренных договором», – передает РИА «Новости» проект договора.

Отмечается, что соглашение заключается с единственным поставщиком с ценой договора 1,5 млрд рублей. Исполнитель договора в материалах не указан. Работы по договору должны быть выполнены до конца декабря 2023 года.

Согласно материалам, работы будут проходить в рамках разработки «перспективного авиационного двигателя тягой 8 тонн для применения в маршевой силовой установке самолетов Бе-200ЧС и SSJ», шифр «ПД-8-Сатурн» в рамках государственного оборонного заказа на средства федерального бюджета.

В сентябре в Минпромторге сообщили, что для повышения конкуренции в поставках, ведомство совместно с авиапроизводителями запустило проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и 34 самолетных систем и бортового оборудования.