Психолог рассказала, как изменится социальное поведение россиян из-за коронавируса

07.05.2020, 8:48, Новости дня

Вынужденное пребывание дома из-за пандемии коронавируса меняет социальное поведение россиян, поскольку режим самоизоляции является большим стрессом для тела и психики, сообщила психолог Арина Липкина.

По ее словам, привычные увлечения и способы отдыха после выхода из режима самоизоляции постепенно вернутся, хотя и в измененном виде, но когда наступит момент снятия ограничений, сразу пытаться устроить грандиозный праздник не стоит, передает ее предупреждение радио Sputnik.

Психолог отметила, что самоизоляция накапливает в людях телесные и психологические стрессовые состояния – раздражительность, вялость, неорганизованность, депрессивные тревожные состояния.

«Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее – не надо тут же есть много разной еды», – уточнила Липкина.

По мнению психолога, социальное поведение россиян изменится. На первом месте окажутся совместные занятия. Семьи будут стараться держаться вместе, так как понятие «плечо к плечу» люди стали воспринимать как что-то «намного более ценное».

Востребованными, по ее словам, окажутся совместные дела и отдых. Актуальным станет времяпрепровождение всей семьей – взрослые и дети будут вместе даже вне дома, считает Липкина.

Ранее врач-психотерапевт Андрей Курпатов заявил, что пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом.