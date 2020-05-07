Вывозной рейс с россиянами из Токио прибыл во Владивосток

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07.05.2020, 8:48, Новости дня

Во Владивосток из Токио прибыл вывозной рейс с гражданами России, не сумевшими вовремя вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл во Владивосток с опозданием. Самолет вылетел позже намеченного – в 12.52 местного времени – и прибыл в 15.45 (08.45 мск), передает РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что на борту находится около 260 россиян, которые из-за пандемии коронавируса дольше ожидаемого находились на территории Японии.

В марте авиакомпании РФ сократили перевозки на 28,1% по сравнению с мартом 2019 года. 

В начале апреля «Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю.



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