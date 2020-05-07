Карантин больно ударил по престарелому Винокуру

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07.05.2020, 8:30, Разное

Винокур проводит карантин на даче вместе с супругой, дочерью и ее внуком. Юморист заверил, что со всей ответственностью соблюдает режим самоизоляции: к нему в дом никто не ходит, а за продуктами в магазин выходит лишь наследница.

При это артисту с трудом удается перестроиться под новый ритм жизни. Владимир Натанович большую часть времени проводил на сцене, теперь же приходится трудиться в ограниченном пространстве.

Чтобы оставаться в тонусе Винокур начал работу над новым проектом. Артист поведал о своих планах в эфире программы “У нас все дома” на Первом канале.

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Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur) 2 Май 2020 в 1:03 PDT

Знаменитый юморист признается, что подобная ситуация у него впервые в жизни. Ему приходится придумывать разные активности, чтобы больше двигаться, передает Teleprogramma.pro.

Так, к примеру, знаменитость использует в доме различные спортивные тренажеры, а также посвящает время дочери, занимаясь с ней балетом. Стоит отметить, что наследница Винокура работает в Государственном академическом Большом театре.



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