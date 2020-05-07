Экс-депутата красноярского заксобрания задержали по делу об убийстве

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07.05.2020, 8:30, Новости дня

Экс-депутат заксобрания Красноярского края, бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Да [задержан]. Подозревают в убийствах прошлых лет», – сказал ТАСС источник. 

При этом он уточнил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств.

В свою очередь источник РИА «Новости» сообщил, что убийство было совершено в 1994 году. 

В середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Заксобрания Красноярского края.

Известно, что в период с 1999 по 2003 год Быков был несколько раз задержан, арестован, а затем осужден за организацию покушения на убийство, а также незаконное приобретение и владение оружием. Суд приговорил его к шести с половиной годам условно. В 2005 году суд снял с Быкова условный срок и погасил судимость. 

В 2016 году красноярский крайизбирком отказал Быкову в регистрации его кандидатуры на участие в выборах в региональный парламент из-за судимости. Быкову объяснили, что он не сможет баллотироваться до 2020 года.



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