 

Стивен Кинг объяснил популярность страшных историй на карантине

07.05.2020, 8:30, Новости дня

Американский писатель Стивен Кинг в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» объяснил, почему на карантине многим нравится читать и смотреть страшные истории.

«Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в «If it bleeds» («Если оно кровоточит» – новая книга писателя, вышедшая в апреле), «Игру Джеральда» (роман-бестселлер Кинга 1992 года), или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги», – передает РИА «Новости» слова Кинга.

По его словам, читатели ненадолго отвлекаются от текущих проблем, понимая, что у героев романа все складывалось куда хуже.

«Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребенок. По крайней мере, это моя теория», – подчеркнул писатель.

Напомним, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своих произведений российским кинематографистам за один доллар.



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