Вирусологи оценили риск заражения дома

07.05.2020, 8:16, Новости дня

Заразиться коронавирусом дома почти невозможно, риск «принести» вирус из магазина также минимален, если соблюдать все правила профилактики, считают вирусологи.

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что возможность заражения коронавирусом дома кажется ему почти невероятной, передает ТАСС.

«Вирус не может переносить просто воздух, он переносится на мельчайших капельках воды. Когда эти капельки высыхают, вирус очень быстро погибает. Есть исследования, когда вирус находили в пыли на большом расстоянии от людей, но в этих исследованиях находили не сам вирус, а его нуклеиновую кислоту, его геном», – отметил ученый.

По его словам, вирус вне организма человека крайне неустойчив. Однако несколько сценариев попадания вируса в дом в период самоизоляции существуют: «Можно представить какой-то сценарий, когда в дом попадают зараженные продукты, например, немытые фрукты. Если человек пошел в магазин и подышал на продукты, то вируса так мало, что вероятность заражения крайне низкая. Если человек покашлял в руку и пошел выбирать фрукты, конечно, фрукты лучше помыть».

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что вирус дольше всего сохраняется на пластике и инертных металлах, в частности, на нержавейке. Риск заражения в таких случаях зависит от иммунитета человека.

«Вопрос в его активности, так как количества вирусных единиц может быть недостаточно, чтобы пробить иммунитет. Если иммунитет низкий, вероятность выше, но если человек использует определенные средства защиты: соблюдает дистанцию, носит маску, моет руки, не прикасается к лицу, то риск минимален», – объяснил он.

По мнению Лукашева, необходимости мыть все фрукты и овощи, принесенные из магазина, нет.

«У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100% защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95%, чтобы заболевание перестало распространяться. Тут не нужно доходить до паранойи. Если вы очень боитесь заразиться от продуктов, то можете протереть их тряпочкой», – советует вирусолог.

Тимаков посоветовал соблюдать четыре правила во время похода за продуктами, чтобы снизить риск заражения в магазинах до минимума: надевать маску, соблюдать дистанцию, не прикасаться к лицу и мыть руки. Перчатками, по его словам, можно пренебречь, так как они не являются панацей в защите.

Отметим, что ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что коронавирусом можно заразиться дома – через еду или воду, в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.