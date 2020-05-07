Нефть подорожала на фоне надежд на восстановление спроса

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07.05.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на фоне надежд на постепенное восстановление спроса.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% – до 29,77 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,25% – до 24,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам на нефть оказывает тот факт, что недельные запасы в США выросли меньше, чем ожидалось. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличились на 4,6 млн баррелей, или на 0,9%, до 532,2 млн баррелей. Аналитики ожидали более сильного роста запасов – на 7,8 млн баррелей.

При этом дальнейший рост котировок может быть ограничен продолжающимся переизбытком сырой нефти, вызванным падением спроса из-за коронавируса.



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