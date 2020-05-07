Новым послом США на Украине может стать генерал, говорящий по-русски

07.05.2020, 8:09, Новости дня

Новым послом США на Украине, скорее всего, станет Кит Дейтон, американский генерал, бывший военный атташе в России. Как пишет «Лiга», эксперты считают, что Дейтон будет сильным послом, поскольку он работал в Москве и прекрасно понимает политику Кремля.



Reuters

1 мая Белый дом сообщил о номинировании Кита Дейтона на должность посла США на Украине. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат. Журналисты «Лiга» собрали всю информацию, которая известна о потенциальном американском после.

Дейтону 71 год. Он генерал-лейтенант в отставке с 2010 года. Вступил в ряды армии США в 1970 году. Учился в Российском институте армии США в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Сейчас это Европейский центр исследования вопросов безопасности имени Маршалла, который Дейтон возглавляет с 2010 года.

Дейтон получил образование в ряде элитных учебных заведений: в Колледже Уильяма и Мэри, Кембриджском университете и Университете Южной Калифорнии. Он владеет русским и немецким языками.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки Министерства обороны США, а также военным атташе США в России.

В ноябре 2018 года на то время министр обороны Джеймс Мэттис назначил Дейтона на должность старшего советника США по обороне на Украине.

«Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов альянса. Я буду помогать вам в этом. Буду очень предан делу и хочу найти именно украинское решение для внедрения этих норм», — отметил Кит Дейтон во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве в ноябре 2018 года.

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор называет Дейтона «военным профессионалом» и не имеющим партийной принадлежности.

«Он – трехзвёздный генерал, его очень уважают», — заявил Тейлор.

По его мнению, проблем с утверждением кандидатуры Дейтона в сенате не должно быть, поскольку таких военных, как он, очень уважают.

Другой экс-посол Джон Хербст считает, что Дейтон будет сильным послом.

«Нам нужен посол, потому что это посылает чёткий сигнал: США заинтересованы в Украине», — заявил он.

По его словам, Дейтон, который работал в Москве, прекрасно понимает политику Кремля.

«Он работал в Европе и понимает интерес США в поддержке Украины по противодействию кремлёвской агрессии. Дейтон прекрасно понимает, что Путин ведёт ревизионистскую игру, которая несёт угрозу американской безопасности. И поэтому мощная поддержка Украины против российской агрессии является такой важной», — добавил Хербст.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает Дейтона серьёзной и авторитетной фигурой, учитывая его бэкграунд.

«Его назначение можно расценивать как определённый знак внимания и перспективу активизации двухсторонних отношений», — сообщил он в комментарии изданию.

В то же время Пашков допускает, что по мере приближения президентских выборов в США украинская тематика будет актуализирована.

«И украинской власти нужно приложить все усилия, чтобы не быть втянутой во внутриполитическую американскую борьбу», — убеждён эксперт.

По мнению директора центра «Новая Европа» Алёны Гетьманчук, кандидатура Дейтона опровергает опасения, что на этой должности окажется политическая фигура, которая будет заботиться исключительно о помощи в переизбрании Трампа на второй срок.

«Для украино-американских отношений назначение Дейтона — хорошая возможность усилить вовлечённость США к реформам в сфере безопасности и оборонной сфере, а также оживить сотрудничество по другим направлениям, которые «впали в кому» из-за истории с импичментом», — сообщила она.